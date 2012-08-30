Вшивкова Валерия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова Валерия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2012

Отец: Вшивков Евгений Владимирович

Мать: Вшивкова Наталия Валериевна

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