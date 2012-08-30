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Вшивкова Валерия Евгеньевна
Вшивкова Валерия Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2012
Пол
Женский
Отец
Вшивков Евгений Владимирович
1976 г.р.
Мать
Вшивкова (Шквара) Наталия Валериевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2012
Отец:
Вшивков Евгений Владимирович
Мать:
Вшивкова Наталия Валериевна
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