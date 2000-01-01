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(Симдянкина) Мария Кузьминична
(Симдянкина) Мария Кузьминична
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1948
Дата смерти
2013
Пол
Женский
Отец
Симдянкин Кузьма Михайлович
1917 г.р.
Мать
Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец:
Симдянкин Кузьма Михайлович
Мать:
Александра
Смерть
2013
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