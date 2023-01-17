Родченкова Агафья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодченкова Агафья Тихоновна

Родченкова Агафья Тихоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1897 ст.

Сын: Родченков Василий Адрианович

Отец ребёнка: Родченков Адриан Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.09.1898 ст.

Дочь: Родченкова София Адриановна

Отец ребёнка: Родченков Адриан Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.10.1906 ст.

Сын: Родченков Андрей Адрианович

Отец ребёнка: Родченков Адриан Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
18.03.1910 ст.

Сын: Родченков Алексей Адрианович

Отец ребёнка: Родченков Адриан Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.04.1911 ст.

Сын: Родченков Иван Адрианович

Отец ребёнка: Родченков Адриан Михайлович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков Адриан Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close