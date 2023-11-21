Фролов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Фролов Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1873

Жена: Фролова Анна

Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Фролов Николай

Мать ребёнка: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Фролов Григорий

Мать ребёнка: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
20.12.1883

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
29.05.1886

Сын: Фролов Иван

Мать ребёнка: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Иосиф

Мать ребёнка: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
После 1902

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Фролова Анна

Лысогорский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
До 1920
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