Фролов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Фролов Семён
Бракосочетание
Около 1873
Жена: Фролова Анна
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Фролов Николай
Мать ребёнка: Фролова Анна
Рождение ребёнка
22.01.1882
Сын: Фролов Григорий
Мать ребёнка: Фролова Анна
Рождение ребёнка
20.12.1883
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Фролова Анна
Рождение ребёнка
29.05.1886
Сын: Фролов Иван
Мать ребёнка: Фролова Анна
Рождение ребёнка
02.11.1902
Сын: Иосиф
Мать ребёнка: Фролова Анна
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Фролова Анна
Смерть
До 1920