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Бывальцов Василий Иванович

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Место рождения

Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви

Дата рождения

1781

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Рождение ребёнка
1819

Сын: Беляев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Бывальцова Ульяна Яковлевна

Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Смерть
1827
Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
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