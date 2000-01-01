Бывальцов Василий Иванович
Место рожденияГрязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Дата рождения1781
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Бывальцова Ульяна Яковлевна
Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви
Смерть
1827
Грязовецкий уезд Воскресенской городской починковской церкви