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Шестакова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Большое Жуково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.12.1925

Дата смерти

Около 28.07.1996

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925

Отец: Шестаков Василий Иванович

Мать: Шестакова Августа Ивановна

Большое Жуково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.03.1954

Дочь: Шестакова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черноокий Леонтий Петрович

Смерть
Около 28.07.1996
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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