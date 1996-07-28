Шестакова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1925
Дата смертиОколо 28.07.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1925
Рождение ребёнка
27.03.1954
Дочь: Шестакова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черноокий Леонтий Петрович
Смерть
Около 28.07.1996