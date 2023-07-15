Сендимиров Константин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1910 ст.
Зауряд прапорщик из кр. Козьмодемьянского уезда, Казанской губернии Указано в МК с его бракосочетанием
Бракосочетание
05.05.1910 ст.
Одним из поручителей со стороны невесты был брат Вениамин Иосифович Шварц Метрическая книга Преображенской церкви г. Иркутска (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1,... Показать все
Работа или профессия
Около 1914 ст.
Топограф Иркутского отряда Метрическая книга Преображенской церкви ,Прокопьевской церкви (1914 г.) Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернии... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Сын: Сендимиров Евгений Константинович
Мать ребёнка: Сендимирова (Шварц) Серафима Иосифовна
Метрическая книга Преображенской церкви ,Прокопьевской церкви (1914 г.) Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернии Опись Метрические книги цер... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Дочь: (Сендимирова) Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Сендимирова (Шварц) Серафима Иосифовна
Смерть
Неизвестно