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Сендимиров Константин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1910 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Зауряд прапорщик из кр. Козьмодемьянского уезда, Казанской губернии Указано в МК с его бракосочетанием
Бракосочетание
05.05.1910 ст.

Жена: Сендимирова (Шварц) Серафима Иосифовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Одним из поручителей со стороны невесты был брат Вениамин Иосифович Шварц Метрическая книга Преображенской церкви г. Иркутска (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №9_1,... Показать все
Работа или профессия
Около 1914 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Топограф Иркутского отряда Метрическая книга Преображенской церкви ,Прокопьевской церкви (1914 г.) Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернии... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Сын: Сендимиров Евгений Константинович

Мать ребёнка: Сендимирова (Шварц) Серафима Иосифовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрическая книга Преображенской церкви ,Прокопьевской церкви (1914 г.) Архив ОГКУ ГАИО Фонд Иркутская духовная консистория Священного Синода, г. Иркутск Иркутской губернии Опись Метрические книги цер... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Дочь: (Сендимирова) Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Сендимирова (Шварц) Серафима Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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