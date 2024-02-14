Федосова (Медведева) Фекла Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Медведева) Фекла Логиновна

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1893

Муж: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Федосов Яков

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1896

Дочь: (Федосова) Параскева

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
08.03.1899

Дочь: (Федосова) Матрона

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
19.08.1901

Сын: Федосов Самуил

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1904

Дочь: (Федосова) Ирина

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Федосов Георгий

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1909

Дочь: (Федосова) Феодосия

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
28.05.1912

Сын: Федосов Иван

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Рождение ребёнка
13.10.1914

Сын: Федосов Николай

Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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