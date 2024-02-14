Федосова (Медведева) Фекла Логиновна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1893
Рождение ребёнка
08.10.1894
Сын: Федосов Яков
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1896
Дочь: (Федосова) Параскева
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
08.03.1899
Дочь: (Федосова) Матрона
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1901
Сын: Федосов Самуил
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
17.04.1904
Дочь: (Федосова) Ирина
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Федосов Георгий
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
27.05.1909
Дочь: (Федосова) Феодосия
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
28.05.1912
Сын: Федосов Иван
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1914
Сын: Федосов Николай
Отец ребёнка: Федосов Егор (Крещ.Георгий) Васильевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно