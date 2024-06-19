Звонарева Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репина (Звонарева) Зоя Юрьевна
Отец ребёнка: Звонарев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Звонарев Юрий
Рождение ребёнка
11.05.1971
Отец ребёнка: Звонарев Юрий
Смерть
Неизвестно