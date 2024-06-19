Звонарева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонарева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репина (Звонарева) Зоя Юрьевна

Отец ребёнка: Звонарев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонарев Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Звонарев Юрий

Рождение ребёнка
11.05.1971

Сын: Звонарев Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Звонарев Юрий

Смерть
Неизвестно

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