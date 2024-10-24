Шумилова Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Дочь: Шумилова Параскева Самуиловна
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Дочь: Шершева (Шумилова) Александра Самуиловна
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Дочь: Шумилова Агриппина Самуиловна
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Дочь: Шумилова Акилина Самуиловна
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Дочь: Шумилова Анисия Самуиловна
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Сын: Шумилов Василий Самуилович
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Сын: Шумилов Стефан Самуилович
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович
Дочь: Шумилова Зиновия Самуиловна
Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович