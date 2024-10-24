Шумилова Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Самуил Гаврилович

Рождение ребёнка
10.06.1896

Сын: Шумилов Петр Самуилович

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.10.1897

Дочь: Шумилова Параскева Самуиловна

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.04.1899

Дочь: Шершева (Шумилова) Александра Самуиловна

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Шумилова Агриппина Самуиловна

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.04.1902

Дочь: Шумилова Акилина Самуиловна

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.04.1904

Сын: Шумилов Яков Самуилович

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.01.1906

Дочь: Шумилова Анисия Самуиловна

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.01.1907

Сын: Шумилов Василий Самуилович

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.05.1909

Сын: Шумилов Стефан Самуилович

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.03.1911

Сын: Шумилов Павел Самуилович

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Шумилова Зиновия Самуиловна

Отец ребёнка: Шумилов Самуил Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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