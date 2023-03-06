Городилова (Семакова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова (Семакова) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Моисей Васильевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Городилов Кондратий Моисеевич

Отец ребёнка: Городилов Моисей Васильевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Городилов Михайло Моисеевич

Отец ребёнка: Городилов Моисей Васильевич

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Городилова) Ирина Моисевна

Отец ребёнка: Городилов Моисей Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Городилова) Макрида Моисевна

Отец ребёнка: Городилов Моисей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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