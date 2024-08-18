Калинин Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Калинин Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1904
Жена: не указана
Метрические книги Вознесенского Святителя Иннокентия монастыря, Владимировской, Архангельской, Прокопьевской церквей г. Иркутска (1904 г.) 1 января 1904 — 31 декабря 1904 ГА Иркутской области (ГАИО), ... Показать все
Бракосочетание
22.05.1904
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Рождение ребёнка
07.04.1905
Дочь: Калинина Елена Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Поручитель
27.01.1906
Метрические книги Преображенской церкви г. Иркутска (1906 г.) 1 января 1906 — 31 декабря 1906 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №458, стр. 104
Поручитель
07.11.1910
Метрическая книга Спасской, Казанской церквей г. Иркутска (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №919, стр. 167 . Губернский секретарь А.К. Кал... Показать все
Поручитель
16.09.1918
Метрические книги Преображенской церкви г. Иркутска (1906 г.) 1 января 1906 — 31 декабря 1906 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №458, стр. 104
Смерть
Неизвестно