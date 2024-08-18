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Калинин Александр Константинович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Калинин Константин

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
21.05.1904

Жена: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Вознесенского Святителя Иннокентия монастыря, Владимировской, Архангельской, Прокопьевской церквей г. Иркутска (1904 г.) 1 января 1904 — 31 декабря 1904 ГА Иркутской области (ГАИО), ... Показать все
Бракосочетание
22.05.1904

Жена: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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Рождение ребёнка
07.04.1905

Дочь: Калинина Елена Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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Поручитель
27.01.1906
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Преображенской церкви г. Иркутска (1906 г.) 1 января 1906 — 31 декабря 1906 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №458, стр. 104
Поручитель
07.11.1910
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрическая книга Спасской, Казанской церквей г. Иркутска (1910 г.) 1 января 1910 — 31 декабря 1910 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №919, стр. 167 . Губернский секретарь А.К. Кал... Показать все
Поручитель
16.09.1918
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Метрические книги Преображенской церкви г. Иркутска (1906 г.) 1 января 1906 — 31 декабря 1906 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №458, стр. 104
Смерть
Неизвестно

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