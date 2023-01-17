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Инякина Устинья Николаевна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Инякин Аким Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Инякин Маркел Андреевич

Отец ребёнка: Инякин Андрей Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Инякин Андрей Федорович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Андрей Федорович

Смерть
Неизвестно
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