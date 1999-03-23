Кулеуш Анна Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулеуш Анна Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1916

Дочь: Комова Агафия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1919

Сын: Кулеуш Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович

Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1920

Сын: Кулиуш Григорий Пантелеевич

Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Пантелеевна

Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулеуш Пантелеймон Иванович

Смерть
Неизвестно
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