Кулеуш Анна Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1916
Дочь: Комова Агафия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1919
Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович
Горишние-Плавни, Кременчугский уезд, Полтавская губерния, Украинская Социалистическая Советская Республика
Рождение ребёнка
26.05.1920
Сын: Кулиуш Григорий Пантелеевич
Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Пантелеевна
Отец ребёнка: Кулеуш Пантелеймон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно