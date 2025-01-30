Фоломейкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1985
Сын: Фоломейкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Фоломейкина (Пышненко) Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
10.10.1988
Сын: Фоломейкин Павел Александрович
Мать ребёнка: Фоломейкина (Пышненко) Надежда Юрьевна