Гаевский Марк Венедиктович 07.01.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаевский Марк Венедиктович

Место рождения

деревня Замужанье Борисовского района Минской области

Дата рождения

07.01.1897

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897

Отец: Гаевский Венедикт (Бандысь)

Мать: Ковалёва Анна Григорьевна

деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаевская Валентина Марковна

Мать ребёнка: Гаевская Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаевский Степан Маркович

Мать ребёнка: Гаевская Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
05.02.1926

Дочь: Гаевская Анна Марковна

Мать ребёнка: Гаевская Мария Ефимовна

деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Смерть
1979
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Умер осенью 1979, помню, что в тот день шёл фильм "Зита и Гита". Почему-то нас на похороны не брали с собой. Мама ездила одна. Мы с братом были дома с отцом.

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