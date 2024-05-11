Гаевский Марк Венедиктович
Место рождениядеревня Замужанье Борисовского района Минской области
Дата рождения07.01.1897
Дата смерти1979
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1897
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаевская Валентина Марковна
Мать ребёнка: Гаевская Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гаевская Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
05.02.1926
Дочь: Гаевская Анна Марковна
Мать ребёнка: Гаевская Мария Ефимовна
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Смерть
1979
деревня Замужанье Борисовского района Минской области
Умер осенью 1979, помню, что в тот день шёл фильм "Зита и Гита". Почему-то нас на похороны не брали с собой. Мама ездила одна. Мы с братом были дома с отцом.