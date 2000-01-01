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Темиргалиева-Мифтахова Миляуша Магфуровна
Темиргалиева-Мифтахова Миляуша Магфуровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.1991
Пол
Женский
Отец
Мифтахов Магфур Раифович
Мать
Мифтахова Райхана Зайнагутдиновна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1991
Отец:
Мифтахов Магфур Раифович
Мать:
Мифтахова Райхана Зайнагутдиновна
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