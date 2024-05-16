Гордеев Алексей
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Смерть
Неизвестно