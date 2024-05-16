Гордеев Алексей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Алексей

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Гамовой
Смерть
Неизвестно

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