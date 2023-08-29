Сакалы Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакалы Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1987

Отец: Сакалы Михаил Гаврилович

Мать: Терзи Сакалы София Дмитриевна

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