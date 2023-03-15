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Черепенников Влас

Место рождения

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Черепенников Иван

Мать: Черепенникова ?

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепенникова ?

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Черепенникова) ?

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Рождение ребёнка
1903

Сын: Черепенников ?

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Черепенников ?

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Черепенникова) ?

Мать ребёнка: Черепенникова ?

Военная служба
11.01.1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 318-й пехотный Черноярский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Атмисская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия 1 лазарет 80 ... Показать все
Военная служба
29.05.1915
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 318-й пехотный Черноярский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Атмисская вол. Причина выбытия оставлен на поле боя Дата события ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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