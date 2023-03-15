Черепенников Влас
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Черепенников Иван
Мать: Черепенникова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Черепенникова) ?
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черепенников ?
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Черепенников ?
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Черепенникова) ?
Мать ребёнка: Черепенникова ?
Военная служба
11.01.1915
Должность/Звание ефрейтор Воинская часть 318-й пехотный Черноярский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Атмисская вол. Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия 1 лазарет 80 ... Показать все
Военная служба
29.05.1915
Должность/Звание мл. унтер-офицер Воинская часть 318-й пехотный Черноярский полк Место рождения Пензенская губ., Нижне-Ломовский уезд, Атмисская вол. Причина выбытия оставлен на поле боя Дата события ... Показать все
Смерть
Неизвестно