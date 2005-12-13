Салмина (Кродюкова) Анисья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина (Кродюкова) Анисья Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.01.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1928

Сын: Салмин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич

Федосиха Коченевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмин Александр Елисеевич

Смерть
21.01.1971
Федосиха Кочененвского района
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