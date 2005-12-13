Салмина (Кродюкова) Анисья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.01.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1928
Сын: Салмин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Салмин Александр Елисеевич
Федосиха Коченевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1971
Федосиха Кочененвского района