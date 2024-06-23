Соболева Мариамна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соболев Авксентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Соболев Тимофей Анфимович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Соболев Тимофей Анфимович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Соболев Тимофей Анфимович
Смерть
Неизвестно