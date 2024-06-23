Соболева Мариамна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Мариамна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Авксентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболев Тимофей Анфимович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Соболев Марко Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболев Тимофей Анфимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Соболев Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболев Тимофей Анфимович

Смерть
Неизвестно

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