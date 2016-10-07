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Слободенюк Дамир Станиславович
Слободенюк Дамир Станиславович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.10.2016
Пол
Мужской
Отец
Слободенюк Станислав Васильевич
1984 г.р.
Мать
Слободенюк (Мещерова) Динара Кямилевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2016
Отец:
Слободенюк Станислав Васильевич
Мать:
Слободенюк Динара Кямилевна
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