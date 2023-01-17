Подшивалова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшивалова Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Николаевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Подшивалов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Николаевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Николаевич

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подшивалов Григорий Николаевич

Смерть
После 1923
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