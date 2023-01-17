Подшивалова Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Подшивалов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Подшивалов Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1923