Орлова (Звягинцева) Елена Валерьевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1974
Отец: Звягинцев Валерий Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.08.2001
Рождение ребёнка
23.05.2002
Сын: Орлов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.2003
Дочь: Орлова Арина Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.2012
Дочь: Орлова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Алексеевич