Орлова (Звягинцева) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Звягинцева) Елена Валерьевна

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Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

04.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1974

Отец: Звягинцев Валерий Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
17.08.2001

Муж: Орлов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
23.05.2002

Сын: Орлов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.10.2003

Дочь: Орлова Арина Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.09.2012

Дочь: Орлова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Алексеевич

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