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Степаненко Дарья Владимировна
Степаненко Дарья Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2011
Пол
Женский
Отец
Степаненко Владимир Константинович
1984 г.р.
Мать
Степаненко (Башкирова) Екатерина Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2011
Отец:
Степаненко Владимир Константинович
Мать:
Степаненко Екатерина Александровна
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