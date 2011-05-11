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Степаненко Дарья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2011

Отец: Степаненко Владимир Константинович

Мать: Степаненко Екатерина Александровна

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