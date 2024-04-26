Терпигорьева (Коршунова) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терпигорьева (Коршунова) Наталья Павловна

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Место рождения

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

22.08.1918 ст.

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1918 ст.

Отец: Коршунов Павел Васильевич

Мать: Коршунова (Макарова) Евлампия Михайловна

Калинино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева (Терпигорьева) Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Вычислено 1937

Муж: Терпигорьев Леонид Яковлевич

Рождение ребёнка
30.08.1938

Сын: Терпигорьев Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Терпигорьев Леонид Яковлевич

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
14.06.1940

Сын: Терпигорьев Валентин Леонидович

Отец ребёнка: Терпигорьев Леонид Яковлевич

Иванниково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
11.03.1994
1-е Мая, Костромской муниципальный район, Костромская область
Похороны
?.03.1994
1-е Мая, Костромской муниципальный район, Костромская область

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