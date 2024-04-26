Терпигорьева (Коршунова) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1918 ст.
Дата смерти11.03.1994
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1918 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева (Терпигорьева) Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Вычислено 1937
Рождение ребёнка
30.08.1938
Сын: Терпигорьев Виталий Леонидович
Отец ребёнка: Терпигорьев Леонид Яковлевич
Рождение ребёнка
14.06.1940
Сын: Терпигорьев Валентин Леонидович
Отец ребёнка: Терпигорьев Леонид Яковлевич
Смерть
11.03.1994
Похороны
?.03.1994