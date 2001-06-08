Мамистова (Коновалова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамистова (Коновалова) Мария Ивановна

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Место рождения

Костромская обл, д. Воробьева

Дата рождения

20.08.1918

Дата смерти

08.06.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская обл, д. Воробьева
Рождение ребёнка
01.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамистов Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
18.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамистов Борис Матвеевич

Рождение ребёнка
06.04.1954

Сын: Мамистов Юрий Борисович

Отец ребёнка: Мамистов Борис Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамистов Борис Матвеевич

Смерть
08.06.2001
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