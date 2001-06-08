Мамистова (Коновалова) Мария Ивановна
Место рожденияКостромская обл, д. Воробьева
Дата рождения20.08.1918
Дата смерти08.06.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская обл, д. Воробьева
Рождение ребёнка
01.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамистов Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
18.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамистов Борис Матвеевич
Рождение ребёнка
06.04.1954
Отец ребёнка: Мамистов Борис Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2001