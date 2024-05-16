Персиянцева Просковья Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Персиянцева Просковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1936

Сын: Персиянцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич

Рождение ребёнка
11.12.1938

Сын: Персиянцев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич

Рождение ребёнка
02.01.1947

Дочь: Белодедова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич

Рождение ребёнка
24.06.1952

Дочь: Майорова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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