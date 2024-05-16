Персиянцева Просковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1936
Сын: Персиянцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич
Рождение ребёнка
11.12.1938
Сын: Персиянцев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич
Рождение ребёнка
02.01.1947
Дочь: Белодедова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич
Рождение ребёнка
24.06.1952
Дочь: Майорова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Персиянцев Николай Моисеевич
Смерть
Неизвестно