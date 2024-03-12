Бояркина -- Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояркина -- Параскева Григорьевна

Бояркина -- Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояркин Александр Константинович

Рождение ребёнка
09.09.1898

Сын: Бояркин Петр Александрович

Отец ребёнка: Бояркин Александр Константинович

Малетино, Каменский муниципальный район, Алтайский край
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.