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Меценатова Фаина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меценатова) Варвара Клавдиева

Отец ребёнка: Меценатов Клавдий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Меценатова) Елизавета Клавдиева

Отец ребёнка: Меценатов Клавдий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меценатов Клавдий Петров

Смерть
Неизвестно

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