Парамонов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Парамонов Михаил

Мать: Парамонова Ольга

Смерть
2006
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