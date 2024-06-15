(Скворцова) Мария Николаева
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково
Дата рождения16.12.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1894 ст.
Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания (56-25-219-363об-364)
Крещение
17.12.1894 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: деревни Здурьево жена крестьянина … Феодорова Павла Феодорова (56-25-219-363об-364)
Бракосочетание
14.02.1918 ст.
Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Савватово гражданин Александр Фролов Виноградов, вероисповедания п... Показать все
Смерть
Неизвестно