(Скворцова) Мария Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Скворцова) Мария Николаева

(Скворцова) Мария Николаева

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

16.12.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1894 ст.

Отец: Скворцов Николай Павлов

Мать: Скворцова (Иринархова) Любовь Феодорова

Родители: деревни Евсяково крестьянин Николай Павлов и законная жена его Любовь Феодорова, оба православного вероисповедания (56-25-219-363об-364)
Крещение
17.12.1894 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: деревни Здурьево жена крестьянина … Феодорова Павла Феодорова (56-25-219-363об-364)
Бракосочетание
14.02.1918 ст.

Муж: Виноградов Александр Фролов

Венчание в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Савватово гражданин Александр Фролов Виноградов, вероисповедания п... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.