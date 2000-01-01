Виноградов Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1965

Отец: не указан

Мать: Виноградова Нина Александровна

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