Канева (Вокуева) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Вокуева) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вокуев Абрам Петрович

Мать: Вокуева Ульяна

Рождение ребёнка
04.03.1964

Сын: Канев Федор

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
02.02.1968

Сын: Канев Михаил

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
10.10.1971

Сын: Канев Андрей

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1974

Сын: Канев Сергей

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
1976

Дочь: Чащина Светлана

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Николай

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Степан

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канев Гаврил

Отец ребёнка: Канев Алексей

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
12.09.2002
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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