Канева (Вокуева) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.09.2002
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вокуев Абрам Петрович
Мать: Вокуева Ульяна
Рождение ребёнка
04.03.1964
Сын: Канев Федор
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
02.02.1968
Сын: Канев Михаил
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1971
Сын: Канев Андрей
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
1974
Сын: Канев Сергей
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Чащина Светлана
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Николай
Отец ребёнка: Канев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Степан
Отец ребёнка: Канев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канев Гаврил
Отец ребёнка: Канев Алексей
Смерть
12.09.2002