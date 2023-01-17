Бибисабира
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1902
79 сум | ее представлял отец его старший брат Гимиддин Миннибай улы свидетели Шигай аул Камалиддин Хабибулла улы и Сабир Габид улы его мулла Шахидулла Хантимир улы и Жалалиддин Миннибай улы
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кашафутдин Минхажетдинович
Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов
Рождение ребёнка
24.12.1905
Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов
Рождение ребёнка
27.12.1913
Дочь: Бибифатима Минхажетдиновна
Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов
Рождение ребёнка
07.07.1917
Сын: Хайрутдин Минхажетдинович
Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно