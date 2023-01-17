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Бибисабира

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Минхажетдин Шакиржанов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
79 сум | ее представлял отец его старший брат Гимиддин Миннибай улы свидетели Шигай аул Камалиддин Хабибулла улы и Сабир Габид улы его мулла Шахидулла Хантимир улы и Жалалиддин Миннибай улы
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кашафутдин Минхажетдинович

Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Нуритдин Минхажетдинович

Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.12.1913

Дочь: Бибифатима Минхажетдиновна

Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1917

Сын: Хайрутдин Минхажетдинович

Отец ребёнка: Минхажетдин Шакиржанов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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