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Алимов Василий Никитич

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

?.09.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1843

Отец: Алимов Никита Васильевич

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Алимова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1890 ст.

Сын: Алимов Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Алимова Ольга Михайловна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
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