Алимов Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения?.09.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1843
Отец: Алимов Никита Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1882 ст.
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Алимова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1890 ст.
Сын: Алимов Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Алимова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно