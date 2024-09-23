Кравцова Агриппина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Агриппина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Феодор Елизарьев

Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Кравцова Евдокия Феодорова

Отец ребёнка: Кравцов Феодор Елизарьев

Рождение ребёнка
17.06.1889

Дочь: Кравцова Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Кравцов Феодор Елизарьев

Смерть
Неизвестно

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