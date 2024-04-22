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Котлов Ерофей Иванович

Место рождения

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: - Никанор Ерофеевич

Мать ребёнка: Котлова Первая жена

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1840 ст.

Жена: Котлова Ульяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Авдотья Ерофеевна

Мать ребёнка: Котлова Ульяна Яковлевна

Шлыково, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котлов Ерофей Ерофеевич

Мать ребёнка: Котлова Первая жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлова Первая жена

Смерть
Неизвестно
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