Котлов Ерофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: - Никанор Ерофеевич
Мать ребёнка: Котлова Первая жена
Бракосочетание
До 1840 ст.
Жена: Котлова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Дочь: Авдотья Ерофеевна
Мать ребёнка: Котлова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Котлова Первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котлова Первая жена
Смерть
Неизвестно