Середа (Муконина) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середа (Муконина) Александра Сергеевна

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Место рождения

Кругловка, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кругловка, Нехаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середа Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Середа Николай Михайлович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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