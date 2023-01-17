Середа (Муконина) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Середа Николай Михайлович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно