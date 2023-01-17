Соломония Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Сергей Петрович
Мать: Наталия Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ефимия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Исаакович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Исаакович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно