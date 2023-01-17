Соломония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Сергеевна

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Место рождения

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Сергей Петрович

Мать: Наталия Ивановна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Исаакович

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ефимия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Исаакович

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Исаакович

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Исаакович

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Исаакович

Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Исаакович

Место жительства
Неизвестно
Юрьевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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