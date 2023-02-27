Рогозин Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

1792 г.р.

Жена

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Рогозин Тихон

Мать: (Рогозина) Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Фёкла

Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Трофим

Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла

Смерть
Неизвестно

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