Рогозин Федот
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Рогозин Тихон
Мать: (Рогозина) Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Фёкла
Место жительства
Неизвестно
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогозин Трофим
Мать ребёнка: (Рогозина) Фёкла
Смерть
Неизвестно