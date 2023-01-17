Бургард (Burgard) Катарина (Katharina)
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: Бургард Франц Антон
Мать: Шванн Катарина
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Штрейфель Иоганнес
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Штрейфель Конрад
Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штрейфель Михаэль
Смерть
Неизвестно