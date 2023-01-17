Бургард (Burgard) Катарина (Katharina) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургард (Burgard) Катарина (Katharina)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Бургард Франц Антон

Мать: Шванн Катарина

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Штрейфель Иоганнес

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штрейфель Конрад

Отец ребёнка: Штрейфель Михаэль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штрейфель Михаэль

Смерть
Неизвестно
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