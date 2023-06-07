Сурикова Ирина Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти21.01.1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Суриков Иван Федоров
Бракосочетание
До 1869
Муж: Суриков Иван Федоров
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
19.04.1872
Сын: Суриков Иван Иванов
Отец ребёнка: Суриков Иван Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
21.01.1879
Причина смерти: родами | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)