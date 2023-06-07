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Сурикова Ирина Киприянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

21.01.1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Суриков Иван Федоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
До 1869

Муж: Суриков Иван Федоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
Рождение ребёнка
19.04.1872

Сын: Суриков Иван Иванов

Отец ребёнка: Суриков Иван Федоров

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
прядильщица льна
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
21.01.1879
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: родами | Московская область, Волоколамский район, д. Красиково (Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково)
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