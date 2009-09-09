Каплун Анастасия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплун Анастасия Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.2009

Отец: не указан

Мать: Каплун Марина Константиновна

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