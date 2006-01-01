Домнин Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомнин Евгений Николаевич

Домнин Евгений Николаевич

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Домнин Николай

Мать: Домнина Александра

Россия
Рождение ребёнка
20.10.1962

Дочь: Домнина Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Домнина Валентина Павловна

Россия
Рождение ребёнка
02.10.1968

Сын: Домнин Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Домнина Валентина Павловна

Смерть
2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close