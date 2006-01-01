Домнин Евгений Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Домнин Николай
Мать: Домнина Александра
Россия
Рождение ребёнка
20.10.1962
Дочь: Домнина Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Домнина Валентина Павловна
Россия
Рождение ребёнка
02.10.1968
Сын: Домнин Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Домнина Валентина Павловна
Смерть
2006