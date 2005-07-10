Самаев Данзан-Хайбзун (Фёдор) Сергеевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1954
Дата смерти10.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1972 по 1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1994 по 2005
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
10.07.2005
Республика Бурятия