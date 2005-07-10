Самаев Данзан-Хайбзун (Фёдор) Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самаев Данзан-Хайбзун (Фёдор) Сергеевич

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Место рождения

Орлик, Окинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

31.03.1954

Дата смерти

10.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Орлик, Окинский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1972 по 1994
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1994 по 2005
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
10.07.2005
Республика Бурятия
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