Шудегова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шудегова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1831 по 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1832

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шудегов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шудегов Григорий

Отец ребёнка: Шудегов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шудегов Михаил

Смерть
Неизвестно
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