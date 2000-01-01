Шудегова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1831 по 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1831 по 1832
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шудегов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шудегов Григорий
Отец ребёнка: Шудегов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шудегов Михаил
Смерть
Неизвестно