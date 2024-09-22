Александрова (Михайлина) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Михайлина) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлин Тимофей

Мать: Михайлина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Александров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Александров Николай Васильевич

Михеевка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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