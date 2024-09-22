Александрова (Михайлина) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлин Тимофей
Мать: Михайлина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Александров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Александров Николай Васильевич
Михеевка, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно