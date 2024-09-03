Березина Лукерья Иваанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезина Лукерья Иваанова

Березина Лукерья Иваанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
07.07.1883

Дочь: Березин (Березин) Ефимия Тимофеева

Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Березин Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
15.09.1888

Сын: Березин Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Березин Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.