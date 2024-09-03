Березина Лукерья Иваанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1883
Дочь: Березин (Березин) Ефимия Тимофеева
Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
03.02.1886
Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
15.09.1888
Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
1890
Сын: Березин Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Березин Тимофей Семенов
Смерть
Неизвестно